Calciomercato: Empoli. Lammers rinforza il reparto offensivo

L'attaccante olandese arriva in prestito dall'Atalanta ROMA (ITALPRESS) – Sam Lammers è un nuovo giocatore dell'Empoli. L'attaccante olandese arriva in prestito dall'Atalanta. "Sam Lammers è un attaccante di nazionalità olandese nato a Tilburg il 30 aprile 1997 – scrive il club toscano sul proprio sito ufficializzando la notizia – Cresciuto nei settori giovanili di VOAB, Willem II e PSV, con quest'ultimo club fa l'esordio in Eredivisie a 19 anni. Nella stagione 2017-2018 Lammers contribuisce alla vittoria del titolo del PSV nel massimo campionato olandese. L'anno dopo l'attaccante passa in prestito all'Heerenveen: consuntivo di spessore con 16 gol in 31 gare. Concluso il prestito Lammers fa il suo rientro al PSV: qui gioca per un'altra stagione per poi, a settembre 2020, approdare a titolo definitivo all'Atalanta. Nel suo primo campionato di Serie A il calciatore totalizza 15 presenze. Nella stagione successiva l'attaccante va in prestito all'Eintracht Francoforte dove vince l'Europa League scendendo in campo in 7 occasioni. Sam Lammers conta 11 presenze e 3 gol con la nazionale Under 21". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 07-Ago-22 11:26