Per l'ex centrocampista del Real Madrid è pronto un contratto biennale ROMA (ITALPRESS) – Colpo del Siviglia. La squadra di Julen Lopetegui potrà contare per le prossime due stagioni sulle prestazioni di Francisco Román Alarcón Suárez, meglio noto come Isco. Domani il 30enne centrocampista offensivo, svincolato dopo nove stagioni al Real Madrid, si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il nuovo contratto biennale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 07-Ago-22 12:23