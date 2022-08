Rally: Wrc, Tanak vince in Finlandia davanti a Rovanpera

Il finlandese è però sempre più leader della classifica iridata HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Ott Tanak resiste a Kalle Rovanpera e per la terza volta in carriera si aggiudica il Rally di Finlandia, ottava prova stagionale del Mondiale Wrc. Al comando da venerdì, il pilota estone della Hyundai – al secondo successo in questo 2022 dopo quello in Sardegna nel mese di giugno – stringe i denti nell'ultima giornata di speciali e riesce a rimanere davanti al finlandese per appena 6"8. Al terzo posto un'altra Toyota, quella di Esapekka Lappi, staccato di 1'20"7, che precede il compagno di squadra Elfyn Evans (+1'37"6) e Thierry Neuville (Hyundai), quinto a 2'18"0. La classifica iridata vede comunque Rovanpera saldamente al comando con 198 punti, a +94 su Tanak (104) che scavalca al secondo posto Neuville (103). Traguardo vicino per il giovane finlandese che potrebbe mettere le mani sul suo primo titolo mondiale già in occasione del prossimo appuntamento, il Rally del Belgio che si disputerà dal 18 al 21 agosto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Ago-22 15:12