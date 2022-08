Tennis: Alcaraz “Sinner mi ha sorpreso ma imparerò a batterlo”

Lo spagnolo lancia la sfida "Voglio il primo Slam e mi sento abbastanza vicino all'obiettivo" ROMA (ITALPRESS) – "Sinner è sicuramente il giocatore che più mi ha sorpreso. Per il modo di stare in campo e per il livello di aggressività che riesce a esprimere in ogni scambio. In campo ci diamo battaglia ma fuori siamo amici e a Umago gliel'ho detto: troverò il modo di batterlo". Carlos Alcaraz lancia la sfida. Il talento spagnolo, già numero 4 della classifica mondiale ad appena 19 anni e vincitore di cinque titoli Atp, negli ultimi mesi ha subito quattro sconfitte contro i tennisti italiani. Alcaraz si è dovuto arrendere di fronte a Berrettini e Musetti, ma soprattutto due volte a Sinner. "Contro Berrettini in Australia sapevo cosa dovevo aspettarmi, conoscevo il suo stile, con Musetti uguale. Sinner invece mi ha sorpreso – spiega lo spagnolo a 'La Gazzetta dello Sport' – Gli italiani mi hanno dato qualche dispiacere di troppo negli ultimi tempi, sono tutti forti e con caratteristiche molto diverse. Lavoriamo per gli stessi obiettivi, ci incontreremo spesso nei grandi tornei". Intanto Alcaraz è pronto per i prossimi grandi tornei, a partire dai Masters 1000 americani per finire con lo Us Open. "Quest'anno ho già vinto Miami e fatto semifinale a Indian Wells, l'obiettivo è giocare al massimo livello possibile e guadagnare tanti punti. E poi c'è lo Us Open: a New York voglio fare quel che non mi è riuscito negli altri Slam, ovvero andare oltre i quarti. Quanto mi sento vicino a uno Slam? Abbastanza. Finora mi è mancato qualcosa, magari un po' d'esperienza nei match 3 set su 5, ma non sono lontano dall'arrivarci. Non ho una preferenza su quale vincere prima. Non mi sembra il caso di fare lo schizzinoso sui titoli Slam", conclude il giovane spagnolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 07-Ago-22 12:07