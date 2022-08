Tennis: torneo San Jose. Kasatkina batte Badosa e va in finale

Nell'altra semifinale la Rogers ha sconfitto 6-3 6-4 Kudermetova SAN JOSE (USA) (ITALPRESS) – Sarà la sfida tra Daria Kasatkina e Shelby Rogers ad assegnare il titolo del "Mubadala Silicon Valley Classic", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 757.900 dollari in scena sui campi in cemento del campus della San Jose State University, in California, negli Usa. La russa, numero 12 Wta e settima testa di serie, ha eliminato la spagnola Paula Badosa, numero 4 mondiale e seconda favorita del seeding: 6-2 6-4 il punteggio. Dall'altra parte del tabellone la Rogers, numero 45 Wta, ha sconfitto 6-3 6-4 l'altra russa Veronika Kudermetova, numero 19 Wta e nona testa di serie. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 07-Ago-22 11:20