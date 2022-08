Calcio: Coppa Italia. Cremonese batte 3-2 Ternana e passa il turno

Lombardi avanti 2-0 a fine primo tempo, poi raggiunti dagli umbri ma decide Quagliata FERRARA (ITALPRESS) – La Cremonese supera 3-2 la Ternana nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023 e si qualifica ai sedicesimi, dove incontrerà il Modena. Dopo aver rischiato di subire gol da Partipilo, i grigiorossi trovano la rete del vantaggio al 15' con un autogol di Bogdan propiziato dal tacco di Tsadjout. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per gli umbri che la Cremonese raddoppia al 22' grazie al colpo di testa di Okereke, che capitalizza il bel cross di Castagnetti. Nella ripresa accade di tutto in pochi minuti: prima i rossoverdi pareggiano con Rovaglia e Palumbo, ma 3' più tardi Quagliata riporta avanti la squadra lombarda e le consegna la vittoria. – foto Image – (ITALPRESS). spf/pal/red 08-Ago-22 23:04