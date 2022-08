Calcio: Coppa Italia. Doppio Gudmundsson, Genoa batte Benevento 3-2

La squadra di Blessin stacca il pass per i sedicesimi dove incontrerà la Spal GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa batte 3-2 il Benevento nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023 grazie alla doppietta di Albert Gudmundsson e al gol di Massimo Coda e stacca il pass per i sedicesimi, dove incontrerà la Spal. Dopo aver colpito due traverse con Coda e Portanova, i rossoblù al 35' vanno in vantaggio con il tap-in a porta sguarnita di Gudmundsson su assist di Coda. Dieci minuti più tardi l'asse Coda-Gudmundsson si ripete e l'islandese fa doppietta. In pieno recupero Camil Glik accorcia con un colpo di testa sugli sviluppi di corner. Nella ripresa Coda cala il tris su calcio di rigore e, nonostante il gol di Karic, regala la vittoria alla squadra di Alexader Blessin. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/xd6/glb/red 08-Ago-22 19:58