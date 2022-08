Calciomercato: Napoli. Stampa, c’è l’accordo Psg-Fabian Ruiz

Adesso i transalpini cercano l'intesa col club azzurro per il cartellino dello spagnolo. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Il Paris Saint-Germain e Fabian Ruiz hanno raggiunto un accordo". Lo scrive oggi "L'Equipe", precisando che il club francese e il centrocampista del Napoli avrebbero trovato un'intesa ma che ora il Psg deve trattare con la società partenopea il prezzo del cartellino dello spagnolo. Ruiz è sotto contratto fino al termine della stagione con i partenopei e Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di cedere il giocatore adesso al fine di non perderlo a parametro zero. Il giocatore fino a ora ha rifiutato di rinnovare il contratto che lo lega al Napoli. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche il portiere del team transalpino Keylor Navas. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 08-Ago-22 12:30