Mondiali2022: Francia. Deschamps “Presenza Pogba non è in dubbio”

Il ct transalpino: "Paul e Kanté sono giocatori con grande esperienza". PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La partecipazione di Paul Pogba ai Mondiali in Qatar non è in dubbio. Parola del ct della Francia, Didier Deschamps, che ha concesso una lunga intervista a "Le Parisien". "Sono in contatto con Paul. La sua partecipazione ai Mondiali, oggi, non è in discussione", ha detto l'allenatore del team transalpino, a proposito delle condizioni fisiche del centrocampista della Juve. A destare preoccupazioni è proprio il reparto nevralgico della Francia, con Pogba al momento fermo ai box e con N'Golo Kanté non al meglio della condizione. "Stiamo parlando di giocatori con grande esperienza, di leader. È importante che loro ci siano ma non siamo mai al sicuro: per questo abbiamo la necessità di provare e preparare calciatori più giovani", ha aggiunto Deschamps. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 08-Ago-22 11:40