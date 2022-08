Mondiali2022: Lahm “Non sarò in Qatar, non rispettano diritti umani”

L'ex capitano della Germania: "Seguirò il torneo iridato in tv". BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dura entrata di Philipp Lahm, ex bandiera della Nazionale tedesca e oggi presidente del comitato organizzatore degli Europei del 2024, che saranno ospitati proprio in Germania, sui Mondiali di fine anno. "Non faccio parte della delegazione che andrà in Qatar e non mi entusiasma l'idea di andare lì come tifoso. Seguirò il torneo iridato in tv, da casa", ha detto il capitano della Germania vincitrice dei Mondiali del 2014. "I diritti umani dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'assegnazione di certi tornei. Se un Paese che non va bene in questo settore ottiene un'assegnazione del genere si capisce chiaramente su quali criteri si sia basata la decisione", ha aggiunto, a "Kicker", Philipp Lahm. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 08-Ago-22 12:03