Motomondiale: Frattura al tallone ma Aleix Espargarò punta Gp Austria

Niente intervento, dovrebbero bastare 7 giorni di riposo assoluto ROMA (ITALPRESS) – Frattura al tallone del piede destro: questo l'esito dei controlli medici a cui Aleix Espargarò si è sottoposto oggi all'Ospedale Dexeus di Barcellona. Il pilota spagnolo dell'Aprilia, vittima di un pauroso high-side durante l'ultima sessione di prove libere a Silverstone, è poi stoicamente sceso in pista sia per le qualifiche sia per la gara di domenica, dove ha chiuso al nono posto. Secondo nel Mondiale alle spalle di Quartararo (180 punti contro 158), Espargarò dovrebbe comunque essere al via della prossima gara. La lesione, infatti, non prevede il ricorso a trattamenti chirurgici, al pilota sono stati prescritti 7 giorni di riposo assoluto durante i quali dovrà utilizzare le stampelle per non caricare il piede infortunato. L'obiettivo è presentarsi al prossimo weekend di gara (19-21 agosto, Austria) nelle migliori condizioni fisiche. foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/com 08-Ago-22 16:02