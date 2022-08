Nuoto: Europei. Peaty grande assente, il britannico non è iscritto

L'inglese non difenderà i quattro ori vinti nel 2020 a Budapest. ROMA (ITALPRESS) – Adam Peaty non sarà al via nelle gare di nuoto degli Europei di Roma. Il nome del fuoriclasse inglese non è presente infatti nelle varie entry list della rassegna continentale. Dopo il forfait ai Mondiali di Budapest, Peaty, da poco tornato in attività dopo otto settimane di stop a causa di una frattura al piede, salterà quindi anche gli Europei e non difenderà le quattro medaglie d'oro vinte nel 2020. Due anni fa, proprio a Budapest, il britannico vinse i 50 rana, i 100 rana e le staffette 4x100m misti e 4x100m misti mista nella kermesse continentale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 08-Ago-22 12:39