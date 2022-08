Tennis: Torneo San Jose. Successo della russa Kasatkina

Battuta in finale al terzo set la statunitense Rogers. ROMA (ITALPRESS) – Daria Kasatkina ha fatto suo il "Mubadala Silicon Valley Classic", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 757.900 dollari andato in scena sui campi in cemento del campus della San Jose State University, in California, negli Usa. La tennista russa, numero 7 del seeding e 12 del mondo, ha sconfitto in finale la statunitense Shleby Rogers, numero 45 del ranking internazionale, col punteggio di 6-7 (2) 6-1 6-2. Per la Kasatkina è il quinto titolo Wta della carriera, il primo del 2022. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 08-Ago-22 09:09