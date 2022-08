Calcio: Bologna, il Manchester Utd rinuncia ad Arnautovic

La resistenza dei rossoblù e le proteste dei tifosi inglesi dietro la scelta dei Red Devils MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Marco Di Vaio è stato abbastanza chiaro ieri ("vogliamo che resti, è al centro del nostro progetto: per noi Marko non ha prezzo") e alla fine il Manchester United si è dovuto rassegnare. Secondo la "BBC Sport", i Red Devils hanno accantonato l'idea di riportare in Premier League Arnautovic, già allenato da Ten Hag ai tempi del Twente. A pesare sulla decisione dello United, oltre alla volontà del Bologna, le tante proteste dei tifosi che si opponevano all'arrivo del 33enne attaccante austriaco ex West Ham e Stoke City. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 09-Ago-22 16:44