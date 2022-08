Calcio: Samp. Lanna “Preoccupato per cessione,ai tifosi chiedo pazienza”

"Mercato? Djuricic e Villar portano qualcosa in più a livello tecnico" GENOVA (ITALPRESS) – "Sono passati sette mesi dall'insediamento, volevo fare il bilancio di tutto quello che abbiamo fatto e di quello che faremo". Così il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, al Samp City, in conferenza stampa in vista dell'inizio della nuova stagione. "Riguardo la cessione del club, sono preoccupato che tutta questa mediaticità intorno ai vari soggetti danneggi la Sampdoria. Non vorrei che alcuni acquirenti si allontanassero. E' solo un mio pensiero, lascio a voi la sensibilità di scrivere le cose giuste senza andare agli eccessi". I blucerchiati nella scorsa stagione hanno centrato l'obiettivo salvezza, traguardo al quale puntano anche nel prossimo campionato, magari con meno sofferenze, anche grazie all'aiuto del pubblico: "Siamo a più di 14mila abbonamenti sottoscritti – ha detto Lanna -. Ringrazio tutti i tifosi per la loro manifestazione di fiducia e supporto in un momento così difficile, spero che altri possano fare anche il loro abbonamento. Vorremo premiare chi ci ha dato fiducia, stiamo stilando una serie di vantaggi di cui potranno usufruire gli abbonati, quando avremo il pacchetto fatto saranno rese note tutte le informazioni. Abbiamo qualcosa in mente ma non voglio spoilerare nulla". Infine, sul calciomercato, Lanna ha concluso: "Inizialmente abbiamo pensato di sfoltire una rosa troppo ampia, in ritiro eravamo tanti. Ci sono state delle uscite, ma nessuna è stata fatta obbligatoriamente, nessuno è stato cacciato via. L'obiettivo della campagna acquisti era quello di cedere qualche giocatore per ricavare finanza per le operazioni in entrata, volte ad alzare il livello della squadra: come Djuricic o Villar che abbiamo seguito già a gennaio. Sono giocatori che portano qualcosa in più a livello tecnico. Il mercato è ancora aperto e non ci fermeremo, chiedo solo pazienza ai tifosi perché alcune trattative richiedono tempo. Il campionato inizia presto, è vero, ma vi assicuro che coglieremo le occasioni che ci saranno, se saranno funzionali". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 09-Ago-22 17:51