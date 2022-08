Calcio: Sudtirol. Divorzio consensuale con Lamberto Zauli

Il tecnico era stato ingaggiato dal team neopromosso in Serie B il 13 giugno. BOLZANO (ITALPRESS) – Salta un'altra panchina in Serie B. Dopo il divorzio fra Silvio Baldini e il Palermo, è arrivata oggi l'ufficialità della fine del rapporto fra il Sudtirol e Lamberto Zauli. "In seguito a visioni sportive diverse, le strade con l'allenatore si dividono consensualmente", ha scritto la società altoatesina. "La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica. Al mister un ringraziamento e i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva", ha aggiunto il Sudtirol. Zauli era stato ingaggiato dal team neopromosso in Serie B il 13 giugno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 09-Ago-22 12:13