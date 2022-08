Calciomercato: Eintracht. Kostic verso Juve,non convocato per Supercoppa

"C'è una trattativa molto ben avviata con un altro club", ha spiegato il ds della squadra di Francoforte FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Filip Kostic a un passo dalla Juve. A confermarlo la mancata convocazione per la Supercoppa europea in programma domani a Helsinki contro il Real Madrid, ma anche e soprattutto le parole del direttore sportivo dell'Eintracht, Markus Krosche, alla vigilia del match contro la formazione di Carlo Ancelotti. "Abbiamo sempre detto che in caso di un'offerta conveniente per tutti, non avremmo messo alcun ostacolo sulla strada di Filip – le parole del dirigente del club di Francoforte -. Al momento stiamo portando avanti una trattativa molto promettente con un altro club e la soluzione è vicina". Krosche non fa il nome della Juventus, ma la stampa tedesca assicura che il 29enne esterno serbo già oggi potrebbe raggiungere Torino. L'intesa fra i due club sarebbe stata trovata su una base di circa 17 milioni di euro, più eventuali bonus. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Ago-22 12:46