Tennis: Torneo Toronto, Giorgi batte Raducanu e va al secondo turno

Per l'azzurra campionessa in carica c'è ora la belga Mertens TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Camila Giorgi al "National Bank Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, in Canada. La 30enne di Macerata, numero 29 Wta e campionessa in carica (anche se l'anno scorso si giocò a Montreal), supera brillantemente il primo ostacolo, la britannica Emma Raducanu, numero 10 del ranking e 9 del seeding: 7-6(0) 6-2 il finale in un'ora e 49 minuti di gioco a favore della Giorgi, che al secondo turno sfiderà la belga Elise Mertens (7-6 6-1 sulla magiara Anna Bondar). Fra la marchigiana e la 26enne di Leuven tre precedenti: la belga è avanti 2-1 ma l'ultimo confronto, proprio a Montreal un anno fa, se lo è aggiudicato l'azzurra in due set. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 09-Ago-22 21:59