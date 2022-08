Calciomercato: Marsiglia. Ufficiale l’ingaggio dell’ex Inter Sanchez

Il cileno ieri sera è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi francesi MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexis Sanchez è un nuovo giocatore del Marsiglia. A renderlo noto è lo stesso club francese attraverso un comunicato. Il cileno nei giorni scorsi si è liberato dal contratto che lo legava all'Inter. Sanchez, classe 1988, in carriera ha conquistato 17 trofei e disputato 143 partite con la sua Nazionale. Adesso per lui, dopo la calorosissima accoglienza ricevuta dai tifosi dell'OM, questa nuova avventura in Francia, dopo aver indossato le maglie di River Plate, Udinese, Barcellona, Arsenal, Manchester United e Inter. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 10-Ago-22 16:24