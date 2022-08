Ciclismo: UAE Team Emirates. Contratto biennale per Großschartner

La soddisfazione dell'austriaco "Nuova sfida in una delle formazioni migliori al mondo" ROMA (ITALPRESS) – Accordo biennale per Felix Großschartner con l'UAE Team Emirates. Il ventottenne scalatore è campione austriaco in carica sia in linea che a cronometro, per un palmares che comprende sei successi in carriera. "Sono entusiasta per la prospettiva di unirmi all'UAE Team Emirates, una delle migliori formazioni al mondo: cerco nuove sfide per il futuro – ha dichiarato Großschartner – Sono certo che le mie qualità ciclistiche possano rappresentare una risorsa per la squadra per consentire di raggiungere ottimi risultati". "Felix è un ciclista di grande talento – ha sottolineato Mauro Gianetti, CEO & Team Principal – siamo davvero felici di accoglierlo in squadra. Sappiamo che metterà a disposizione le sue capacità per ricoprire ruoli funzionali al team e per cogliere le occasioni personali che sicuramente gli verranno concesse. E' un piacere avere con noi un nuovo membro della squadra che possa contribuire alla costante crescita della nostra compagine". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/com 10-Ago-22 10:37