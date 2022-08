Marinelli arbitra Milan-Udinese, Lecce-Inter a Prontera

Designati i fischietti per la prima giornata di Serie A ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per le gare valide per la prima giornata di Serie A. Si parte sabato 13 agosto con quattro anticipi, due alle 18.30 e altrettanti alle 20.45. Ad aprire il campionato i campioni d'Italia del Milan che a San Siro sfideranno l'Udinese. Ad arbitrare il match sarà Livio Marinelli. Con il fischietto della sezione di Tivoli i guardalinee Bottegoni e Galetto, il quarto ufficiale di gara Gariglio e gli arbitri Var Mazzoleni e Brfesmes. Sampdoria-Atalanta (ore 18.30) è stata affidata a Federico Dionisi di L'Aquila, mentre le gare delle 20.45, Lecce-Inter e Monza-Torino, saranno arbitrate rispettivamente da Alessandro Prontera di Bologna e da Maurizio Mariani di Aprilia. Quattro partite anche domenica 14. Alle 18.30 Fiorentina-Cremonese (arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata) e Lazio-Bologna (Luca Massimi di Termoli), alle 20.45 Spezia-Empoli (Daniele Chiffi di Padova) e Salernitana-Roma (Simone Sozza di Seregno). Infine i posticipi di Ferragosto che chiuderanno la prima giornata: alle 18.30 Verona-Napoli che è stata affidata a Michael Fabbri di Ravenna e, alle 20.45, Juventus-Sassuolo che sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini. SERIE A – 1^ GIORNATA – 14/08 Milan – Udinese (13/08, ore 18.30) arbitro: Marinelli di Tivoli (Bottegoni-Galetto) Sampdoria – Atalanta (13/08, ore 18.30) arbitro: Dionisi di L'Aquila (Costanzo-Passeri) Lecce – Inter (13/08, ore 20.45) arbitro: Prontera di Bologna (Mondin-L. Rossi) Monza – Torino (13/08, ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Liberti-C. Rossi) Fiorentina – Cremonese (ore 18.30) arbitro: Sacchi di Macerata (Margani-Dei Giudici) Lazio – Bologna (ore 18.30) arbitro: Massimi di Termoli (De Meo-Scarpa) Spezia – Empoli (ore 20.45) arbitro: Chiffi di Padova (Del Giovane-Yoshikawa) Salernitana – Roma (ore 20.45) arbitro: Sozza di Seregno (Cecconi-Bercigli) Verona – Napoli (15/08, ore 18.30) arbitro: Fabbri di Ravenna (Lombardo-Lombardi) Juventus – Sassuolo (15/08, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini (Di Vuolo-Di Gioia) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/pal/red 10-Ago-22 12:56