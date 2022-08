Mondiali2022: stampa, ipotesi inizio anticipato del torneo

La Fifa sta valutando se far disputare la sfida Qatar-Ecuador il 20 novembre ROMA (ITALPRESS) – Il Mondiale in Qatar 2022 potrebbe alzare il sipario con un giorno di anticipo rispetto all'iniziale data prevista. L'ipotesi, riporta la BBC, sarebbe quella di partire il 20 novembre anzichè il 21, in maniera tale da far disputare come gara di apertura quella tra la selezione del paese ospitante, il Qatar, e l'Ecuador, che nel programma previsto sarebbe dovuta essere la terza gara, dopo Senegal-Olanda e Inghilterra-Iran. Ad avanzare l'ipotesi di modifica sarebbe stato un organo della Fifa. La decisione finale adesso sarà presa dall'ufficio di presidenza del consiglio Fifa, che comprende i presidenti delle sei confederazioni e Gianni Infantino. – foto Image – (ITALPRESS). xd6/pal/red 10-Ago-22 13:11