Nuoto: Europei. Butini “Vogliamo far emozionare il pubblico di Roma”

Il dt azzurro: "Cerchiamo risultati in linea con quanto ottenuto negli ultimi anni". ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia degli Europei di nuoto di Roma filtra ottimismo dalle parole del direttore tecnico azzurro Cesare Butini. "Siamo attesi a risultati in linea con quanto ottenuto negli ultimi anni. I Mondiali di Budapest sono stati uno spartiacque nel percorso della Nazionale. I record e i primati personali sono stati eccezionali e arrivati in una stagione particolare, che ha determinato un aggiustamento della preparazione proprio in funzione di questi Campionati Europei. Ci sarà finalmente tanto pubblico sugli spalti e il nostro reale obiettivo è di farlo emozionare", ha detto Butini. "Ci tengo inoltre a sottolineare che per questa rassegna continentale, grazie al sostegno della Federazione Italiana Nuoto, abbiamo convocato nove atleti nati dopo il 2000: questo vuol dire pensare al presente e soprattutto programmare il futuro, che posso dire sarà roseo, perchè i talenti non mancano", ha aggiunto il dt azzurro. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 10-Ago-22 13:43