Sci alpino: Paris e gli slalomisti azzurri in Argentina

Raduno ad Ushuaia il discesista della Val d'Ultimo e gli esperti dei pali stretti. ROMA (ITALPRESS) – Proseguono i raduni ad Ushuaia, in Argentina, in vista dell'inizio della stagione agonistica. Venerdì 19 agosto arriveranno in Sud America gli atleti del gruppo di slalom maschile di Coppa del mondo. Nel dettaglio, sarà il turno dei convocati dal direttore tecnico Massimo Carca. Si tratta di Simon Maurberger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. A coordinare il lavoro saranno i tecnici Simone Deldio, Stefano Costazza, Stella Francescato, Fabio Bianco Dolino e Luca Vuerich. Il gruppo rimarrà nella "terra del fuoco" fino al 14 settembre. Tre giorni più tardi (lunedì 22 agosto) toccherà a Dominik Paris approdare in Sud America, per rimanerci fino al 19 settembre. Il campione della Val d'Ultimo sarà atteso da un periodo di allenamento intenso e determinante per farsi trovare pronto all'inizio della prossima stagione. A seguirlo durante questa fase iniziale di allenamenti ci saranno Alberto Ghidoni, Michael Gufler e Luis Kuppelwieser. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/pdm/com 10-Ago-22 13:24