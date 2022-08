Tennis: torneo Toronto. Debutto ok per Sakkari, battuta Stephens

Subito fuori l'ex numero uno Osaka, costretta al ritiro contro l'estone Kanepi TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Maria Sakkari al "National Bank Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, in Canada. La tennista greca, numero 4 del ranking mondiale e terza favorita del seeeding, ha battuto 6-2 4-6 6-2 la statunitense Sloane Stephens. Subito fuori invece la giapponese Naomi Osaka: l'ex numero uno è stata costretta al ritiro contro l'estone Kaia Kanepi, numero 31 Wta, quando era sotto 7-6(4) 3-0. ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Anisimova (Usa) b. Zhao (Can, wc) 6-1 6-3 Zhang (Chn) b. Bucsa (Esp, q) 6-1 6-3 Bencic (Sui, 12) b. Martincova (Cze, q) 6-4 6-2 Andreescu (Can) b. Kasatkina (Rus, 11) 7-6(5) 6-4 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 10-Ago-22 09:29