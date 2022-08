Tennis: Torneo Toronto. Giorgi agli ottavi di finale

La azzurra ha piegato la belga Mertens col punteggio di 6-3 7-5. TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Continua la corsa di Camila Giorgi al "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.697.250 dollari in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. La tennista azzurra, numero 29 del ranking internazionale, ha battuto oggi la belga Elise Mertens, numero 37 del mondo, col punteggio di 6-3 7-5, ottenendo il pass per gli ottavi di finale. Al prossimo turno la giocatrice italiana affronterà la vincente della sfida fra la Pegula, settima forza del tabellone, e la Muhammad. Altro risultato. Sedicesimi di finale: Karolina Pliskova (Cze, 14) b. Amanda Anisimova (Usa) 6-1 6-1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 10-Ago-22 18:56