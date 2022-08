Atletica: Europei. Rinunciano Randazzo, Arnaudo e Colombi

Il lunghista siciliano, frenato da un fastidio muscolare, non sarà a Monaco. ROMA (ITALPRESS) – Tre defezioni nella squadra azzurra di atletica che la prossima settimana parteciperà ai Campionati Europei di Monaco di Baviera, in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Non farà parte del team italiano il finalista olimpico del salto in lungo Filippo Randazzo (siciliano delle Fiamme Gialle), frenato da un fastidio muscolare avvertito sabato scorso durante il primo salto della gara di Chorzow, in Polonia. Le altre due rinunce sono al femminile: non partiranno l'argento europeo Under 23 dei 10.000 metri Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino) e la marciatrice Nicole Colombi (Carabinieri), che era stata convocata per la 35 km. Scende quindi a 98 il numero degli atleti italiani in partenza per la Germania, per una partecipazione che in ogni caso resta la più ampia della storia azzurra agli Europei. Dopodomani è previsto il decollo del primo gruppo di atleti, anticipato nei giorni scorsi, come noto, dalla partenza del campione olimpico Marcell Jacobs. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 11-Ago-22 17:03