Basket: Domani a Bologna Italia-Francia, Pozzecco “Test impegnativo”

L'amichevole contro i transalpini apre l'estate degli azzurri. ROMA (ITALPRESS) – "La Francia è fra le tre squadre più forti al mondo. Una sfida impegnativa, che ci metterà di fronte a un ostacolo di spessore. Nella crescita di questo team, come nella vita, saper affrontare gli ostacoli è importante". Queste le parole del ct azzurro Gianmarco Pozzecco sulla gara amichevole fra l'Italia e la Francia, in programma all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) domani alle 20.30 (diretta su Sky Sport Arena). Nella storica Biblioteca Salaborsa di Bologna si è consumata la conferenza stampa di presentazione della prima delle quattro amichevoli dell'estate azzurra, alla quale hanno partecipato, oltre al coach Pozzecco, anche il capitano degli azzurri, Luigi Datome, e il direttore generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria. L'appuntamento rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività turistica. "Non sarà semplice giocare contro i transalpini – continua il ct dell'Italbasket – e forse non siamo ancora al livello della squadra di Collet. Ma la capacità di saper vincere e saper perdere è fondamentale per poter affrontare una manifestazione importante, come quella dell'Europeo che stiamo preparando. Sarà comunque stimolante per i ragazzi affrontare una squadra composta da tanti campioni e tanti giocatori NBA. E mi auguro di avere, come credo, il supporto del pubblico". Alle parole di Pozzecco fanno eco quelle di Datome: "Il momento del raduno è sempre bello. Ma dopo un po' sale la voglia di scendere in campo e giocare. La Francia ci mostrerà gli aspetti su cui fare attenzione se vogliamo fare bene all'Europeo. A Milano (nel Girone C di FIBA EuroBasket 2022, ndr.) troveremo squadre forti, e giocare in casa è un'emozione che vogliamo vivere al più presto. Con le Olimpiadi è stato aperto un percorso, e noi vogliamo continuare a trasmettere quel tipo di sensazioni. Il clima è ottimo, coach Pozzecco ci sta dando una grande mano, con poche regole, ma da seguire in modo preciso". 11-Ago-22