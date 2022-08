Calcio: Barcellona, Chelsea insiste per Aubameyang

Xavi però non vuole privarsi dell'ex Arsenal BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi ha posato mostrando la sua nuova maglia numero 17 ma non è detto che la indossi. Arrivato lo scorso gennaio dall'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe infatti già lasciare il Barcellona: l'attaccante gabonese è l'oggetto del desiderio di Thomas Tuchel, che dopo averlo allenato al Borussia Dortmund lo rivuole al suo fianco al Chelsea. Anche perchè i Blues si ritrovano senza una vera prima punta dopo le cessioni di Lukaku e Werner. Xavi, però, non vuole privarsi di Aubameyang e lo stesso Barcellona preferirebbe che a uscire fosse Memphis Depay. Lo stesso ex Arsenal non sembra avere alcuna voglia di cambiare aria sebbene rischi di trovare meno spazio con l'arrivo di Lewandowski ma il Barça, considerando la difficile situazione economica, sa di dover ascoltare tutte le offerte. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Ago-22 09:58