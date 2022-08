Calcio: Serie B. Opening day con Parma-Bari e un cerimoniale speciale

Il presidente Balata "Parte un campionato eccezionale per tradizione e blasone dei club" ROMA (ITALPRESS) – La parola passa al campo. Domani alle 20,45 con l'opening day fra Parma e Bari parte la 91a edizione della Serie BKT, il "Campionato degli Italiani", che mai come quest'anno presenta club ricchi di storia. Un esempio di questa attenzione verso il torneo sono gli oltre cento operatori dell'informazione accreditati allo stadio Ennio Tardini, alcuni provenienti anche dall'estero. Per l'occasione verrà organizzato un cerimoniale speciale, grazie al fondamentale contributo del Parma Calcio 1913, durante il quale oltre 200 ragazzi dei settori giovanili del club gialloblù e delle società affiliate all'Academy realizzeranno una coreografia speciale costruendo un tricolore dinamico, accompagnati dal prestigioso Coro di Parma, guidato dal maestro Claudio Cirelli, che intonerà le Arie "Va, Pensiero" e "Libiamo ne' lieti calici" di Giuseppe Verdi, figura simbolo del capoluogo emiliano. In questo modo, la Serie BKT esprime ancora una volta il forte legame che unisce il campionato alle eccellenze dei territori. Nel frattempo 20 giocatrici del settore giovanile del Parma sventoleranno a centrocampo il logo della Serie BKT vestite con le divise delle squadre del campionato. Prima del fischio d'inizio il Coro eseguirà, infine, l'inno "Fratelli d'Italia". La Lega B intende proseguire e implementare durante la stagione le iniziative di sensibilizzazione e responsabilità sociale su tutto il Paese, in un'annata in cui sono rappresentate 14 regioni, distribuite in modo omogeneo su tutta la penisola, da nord a sud, da est a ovest. Per questo motivo ha ristrutturato recentemente l'area di riferimento con la trasformazione di B Solidale da trust onlus in 'Ente di Terzo settore' che sarà presentata nelle prossime settimane: ciò permetterà alla Serie BKT di perseguire con ancora più efficacia le diverse azioni previste. "Ci apprestiamo a vivere un campionato eccezionale per la tradizione e il blasone delle Società che lo compongono, costituendo per tutto il movimento 'Serie B' motivo di orgoglio e soddisfazione", ha sottolineato il presidente Mauro Balata. "Grazie alle politiche audiovisive portate avanti con risultati incredibili – ha proseguito Balata – è possibile seguire le partite della stagione sportiva 2022/2023 in 40 Paesi e questo rappresenta un modo per rimanere vicino ai nostri tifosi presenti in tutto il mondo. Inoltre abbiamo strutturato e implementato le attività della Lega B verso il terzo settore e la responsabilità sociale per sostenere i nostri territori in modo ancor più efficace, con iniziative di carattere locale,nazionale ma anche attraverso partnership internazionali. Al contempo, siamo focalizzati sulla valorizzazione dei giovani talenti italiani che trovano nella Serie BKT l'occasione perfetta per esprimere al meglio le proprie potenzialità. In questo modo, possiamo dare nuova linfa e lustro al sistema calcistico italiano e proiettare i nostri ragazzi verso i palcoscenici nazionali e internazionali più prestigiosi. Desidero augurare un buon campionato ai club della Serie BKT e a tutti gli appassionati". – Foto Image – (ITALPRESS). pal/com 11-Ago-22 17:27