Calcio: Skriniar difficile, Psg vira su Simakan

I francesi puntano il 22enne centrale del Lipsia PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain è sempre alla ricerca di un difensore centrale ma inizia a spostare il mirino. La trattativa per Milan Skriniar è ancora in stallo, con l'Inter ferma sulla sua richiesta di 70 milioni di euro e allora i francesi guardano altrove. Secondo "L'Equipe", il nuovo obiettivo sarebbe Mohamed Simakan, 22enne centrale francese in forza al Lipsia e pure lui abituato alla difesa a tre in virtù dei suoi trascorsi allo Strasburgo. Sotto contratto fino al 2026, viene valutato 40 milioni di euro ma il Psg vorrebbe provare a inserire delle contropartite tecniche per abbassare il cash da sborsare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Ago-22 09:37