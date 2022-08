Tennis: Torneo Montreal, fuori anche Tsitsipas e Rublev

Agli ottavi, invece, Auger-Aliassime e Norrie TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Altre eliminazioni eccellenti al secondo turno del "National Bank Open", sesto torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 5.926.545 dollari, che si sta disputando sul cemento di Montreal, in Canada. Dopo Medvedev e Alcaraz, escono di scena al debutto anche Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Il greco, testa di serie numero 3, viene eliminato da Jack Draper per 7-5 7-6(4) mentr Rublev, quinto favorito del seeding, cede con un doppio 6-4 a Daniel Evans. Avanti, invece, Felix Auger-Aliassime: il canadese, sesta forza del tabellone, ha la meglio su Yoshihito Nishioka per 7-6(6) 6-4. Agli ottavi anche Cameron Norrie (n.9) e Taylor Fritz (n.10): per il primo successo facile (6-1 6-2) su Botic van de Zandschulp, il 24enne californiano rimonta il connazionale Frances Tiafoe (5-7 6-1 6-4). Eliminato, infine, Diego Schwartzman (n.12) per mano di Ramos-Vinolas (6-4 6-2). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 11-Ago-22 08:59