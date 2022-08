Calcio: Gasperini “Da Percassi giusti input, Samp squadra di valore”

"In molti hanno ricamato su una mia frase banale", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) – "So bene quali sono gli input dati dal presidente, poi bisogna cercare di realizzarli. Ci sono due direttori sportivi, Luca Percassi lavora notte e giorno sul mercato, io ho la massima fiducia. L'altra sera ho detto una cosa banale, in molti poi ci hanno ricamato su". Gian Piero Gasperini ha le idee abbastanza chiare sul mercato e su quale sarà il futuro dell'Atalanta. Il tecnico degli orobici è intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria: "Ci si aspettava di più? Forse sì, ma tutti qua dentro si aspettavano qualcosa in più. Se non si è potuto fare qualcosa sul mercato magari lo si farà in questi giorni. Poi ricamarci su fa parte del gioco", dice riferendosi alle dichiarazioni di qualche giorno fa quando disse che non era questa la squadra che si aspettava. Il tecnico ha poi parlato di José Palomino, la NADO Italia tramite il proprio comunicato ha confermato la positività del difensore al Clostebol Metabolita: "Sappiamo bene qual è la moralità di questo giocatore, è abbastanza chiara la sua involontarietà su tutta la situazione. Andiamo a perdere un giocatore importantissimo". E al di là di Palomino ci saranno anche altri indisponibili. "Ederson domani non ci sarà, poi lo valuteremo la prossima settimana. Ancor prima di iniziare abbiamo perso Demiral e Zappacosta. Loro due potranno aggregarsi da martedì, ma non ci saranno domani". Il tecnico ha parlato anche della cessione di Remo Freuler e Aleksey Miranchuk: "Remo ha avuto questa opportunità, si è concretizzata nel giro di poco tempo. Adesso è andato in Premier, chiaramente è un giocatore a cui sono molto affezionato, se lui è felice di questo non posso che ringraziarlo per quello che fatto con noi. Miranchuk? Gli auguro che possa fare bene così magari il Torino lo riscatta. Se fa bene lì è giusto che rimanga lì. Spero per lui che alla fine, come accaduto con altri, non ritorni indietro". Infine il commento sulla Sampdoria: "Resta una piazza importante nonostante la situazione, riesce sempre a mettere in piedi una squadra di valore. Conoscono il calcio, hanno sempre avuto giocatori importanti: non sarà facile, ma abbiamo la giusta fiducia", ha concluso Gasperini. – foto Image – (ITALPRESS) pia/ari/red 12-Ago-22 14:45