Calciomercato: Psg. Manutd e Galatasaray alla finestra per Icardi

L'attaccante argentino ex Inter gradirebbe entrambe le destinazioni PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non c'è spazio per Mauro Icardi al Psg. Il tecnico della formazione parigina, Christophe Galtier, lo ha già avvertito di cercare un nuovo club e – secondo quanto riportato da TyC Sports – Manchester United e Galatasaray sarebbero alla finestra. L'attaccante argentino ex Inter si allena a parte e gradirebbe la destinazione Premier League, sponda Red Devils. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Ma non solo, perchè, anche l'ipotesi Turchia non è sicuramente da scartare, visto che Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, avrebbe già incontrato tre volte i dirigenti turchi. In questo caso in ballo ci sarebbe il trasferimento in prestito con il Psg che dovrebbe però contribuire al pagamento dell'ingaggio del calciatore. "Il club sta lavorando fianco a fianco con Mauro Icardi per trovare la migliore soluzione possibile – ha spiegato Galtier -. Ha giocato pochissimo e credo che la cosa migliore per lui sia rilanciare la sua carriera in un altro club". Icardi nelle ultime settimane è stato più volte anche accostato al Monza di Berlusconi e Galliani, ma l'ipotesi di un suo rientro in Italia è complicata, visto anche l'acquisto da parte dei brianzoli di Andrea Petagna dal Napoli.