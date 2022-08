Tennis: torneo Cincinnati. Djokovic si cancella ma spera in Us Open

Negli Stati Uniti potrebbero cambiare le regole d'ingresso per chi non è vaccinato contro il Covid-19 ROMA (ITALPRESS) – Dopo Toronto, Novak Djokovic si cancella anche dal tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, torneo al via domenica. A causa delle norme di contenimento della pandemia di Covid-19 vigenti negli Stati Uniti per i non vaccinati, il serbo non può ancora raggiungere il territorio americano, ma al momento resta iscritto agli Us Open, ultimo Slam stagionale al via a fine mese a New York. Proprio ieri il Center for Disease Control degli Stati Uniti ha annunciato che non ci sarà più differenza tra vaccinati e non vaccinati: il serbo spera dunque in un permesso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 12-Ago-22 19:06