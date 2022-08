Tennis: Torneo Toronto, eliminate Swiatek e Sakkari

La numero uno del mondo cede in tre set alla brasiliana Haddad Maia TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Due eliminazioni eccellenti negli ottavi del "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, in Canada. La numero uno del mondo e del seeding, Iga Swiatek, esce di scena a sorpresa sconfitta per 6-4 3-6 7-5 dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia mentre Maria Sakkari, terza testa di serie, cede per 6-1 6-7(9) 6-3 alla ceca Karolina Pliskova (n.14). Eliminata anche Garbine Muguruza, ottava forza del seeding, travolta 6-1 6-3 da Belinda Bencic (n.12). ALTRI RISULTATI OTTAVI Putintseva (Kaz) b. Riske (Usa) 6-3 7-5 Zheng (Chn) b. Andreescu (Can) 7-5 5-7 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 12-Ago-22 08:45