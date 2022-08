Calcio: Barcellona, West Ham si fa sotto per Depay

Ma l'olandese continuerebbe a preferire la Juve LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Concorrenza inglese per la Juventus nella corsa a Memphis Depay. Secondo "Football Insider", il West Ham avrebbe presentato un'importante offerta al 28enne attaccante olandese: dopo Scamacca, infatti, Moyes vorrebbe in avanti un altro giocatore di alto livello e sarebbe pronto a fare di Depay il più pagato della rosa. Dalla Spagna, però, fanno sapere che la prima scelta dell'ex Lione continuerebbe a essere la Juventus, con la quale ci sarebbe anche un'intesa di massima su base biennale. Prima, però, Depay dovrà trovare l'accordo col Barcellona per risolvere il contratto in scadenza a giugno: i blaugrana, che hanno bisogno di alleggerire il monte ingaggi per registrare gli altri nuovi acquisti, sembrano ormai rassegnati a lasciarlo partire da svincolato. Restando in casa Barça, continua l'offensiva dello United per Frankie De Jong: stando al "Telegraaf", i Red Devils preparano per la prossima settimana un'offerta che potrebbe superare quella del Chelsea. L'operazione De Jong, comunque, non escluderebbe l'arrivo dalla Juve di Rabiot col quale si continua a trattare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Ago-22 12:47