Calcio: Italiano “Fiorentina merita palcoscenici importanti”

"Sono arrivati giocatori di qualità, felici di rivedere Commisso" FIRENZE (ITALPRESS) – "Per me come ogni anno è un ricominciare da zero, nel calcio bisogna dimostrare giorno dopo giorno. Quello che è stato è stato, bisogna confermarsi e continuare ad essere sempre concentrati sul lavoro che bisogna fare. Quest'anno inizio una nuova esperienza, l'ho voluta, sono arrivato qui per giocarmi il sogno delle coppe ed ora coltivo il sogno". Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della gara di campionato fra Fiorentina e Cremonese in programma domani al "Franchi". "Questa piazza merita palcoscenici importanti e io non mollo un minuto. E' una bella sfida anche per me. Il campo darà le risposte. Tutti siamo convinti di aver fatto un bel lavoro ma il campo darà le sentenze. Il ritorno di Commisso a Firenze? Siamo stati tutti felicissimi, ieri gli abbiamo fatto un grande applauso quando è arrivato al centro sportivo – ha aggiunto – Vuole partire come tutti noi col piede giusto, ha ringraziato per quanto fatto l'anno scorso ma spronandoci ed esortando tutti a cercare di essere piu' bravi di quanto dimostrato". E in questo senso il tecnico ritiene che "abbiamo qualcosa in piu' rispetto alla passata stagione, l'anno di lavoro fatto insieme. Ci riconosciamo piu' velocemente in campo e penso che qualche vantaggio lo abbiamo. Abbiamo sostituito chi è andato via, non abbiamo aggiunto. Ma sono arrivati giocatori di qualita', chi è arrivato sono convinto che ha voglia di fare bene e sta a loro far parlare di loro stessi, ed essere bravi come chi è andato via". Sulla gestione dei portieri Italiano ha spiegato: "Vogliamo fare piu' partite possibili e per le prossime due gare non ho ancora deciso. Per me il portiere è un ruolo un po' diverso rispetto ai giocatori ed anche nel ruolo di portiere si puo' avere alternanza. Abbiamo portieri forti, affidabili, che hanno esperienza e se gioca uno o gioca l'altro non vedo differenza". Con la Cremonese out Igor per un risentimento muscolare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Ago-22 12:58