Calcio: Liga. Il Barça registra quasi tutti i nuovi arrivati

A disposizione per il debutto Lewandowski, Kessié, Christensen e Raphinha. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – In extremis il Barcellona è riuscito a registrare quasi tutti i nuovi arrivati. Il club catalano, che ieri ha venduto 24,5% dei Barça Studios alla società Orpheus Media, per una cifra pari a 100 milioni, potrà contare questa sera, alle 21, nella sfida casalinga contro il Vallecano, debutto degli azulgrana nella Liga 2022-2023, su Lewandowski, Kessié, Christensen e Raphinha. In più ha registrato anche i rinnovi dei contratti relativi a Dembelé e a Sergi Roberto. Manca a questo punto la regolarizzazione soltanto del contratto di Koundé. Il Barcellona, quindi, dovrà cedere un giocatore e, sui media spagnoli, la prima ipotesi per le partenze è sempre legata al nome di Memphis Depay, da giorni affiancato alla Juventus. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-22 10:49