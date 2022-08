Calcio: Pallone d’oro. Mbappé “Benzema favorito, poi io e Mané”

L'attaccante del Psg: "Karim ha appena disputato la stagione della vita". PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo la ufficializzazione di ieri dei 30 calciatori inseriti nella lista per vincere il Pallone d'oro 2022, su "L'Equipe", Kylian Mbappé ha detto la sua. L'attaccante francese afferma che il premio sarebbe "il biglietto per il grande mondo" e dichiara che "di fronte al Pallone d'oro si torna bambini". Il centravanti della Francia e del Psg è fra i candidati per la quinta volta e immagina un podio così composto: "Benzema, Mbappé e Mané". "Credo che Karim sia il favorito. Ha 34 anni e ha appena disputato la stagione della vita. Ha vinto la Champions League col Real Madrid ed è stato spesso decisivo. Al posto suo se non vincessi adesso smetterei di pensare per sempre al Pallone d'oro", afferma infine il centravanti del Psg intervistato da France Football. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-22 11:23