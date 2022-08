Calciomercato: Napoli. Visite mediche per Simeone

L'attaccante argentino pronto a firmare per il club azzurro. ROMA (ITALPRESS) – Tempo di visite mediche per Giovanni Simeone. Il Cholito, 27enne argentino, legato contrattualmente al Verona, è pronto a indossare la maglia del Napoli. Questa mattina l'attaccante figlio d'arte si è recato a Villa Stuart, a Roma, per effettuare i consueti test fisici. Poi firmerà per la società partenopea. Dovrebbe passare dal Verona al club azzurro in prestito con diritto di riscatto, con l'obbligo che scatterebbe in caso di alcune condizioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-22 11:27