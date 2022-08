Nuoto: Europei. Paltrinieri oro negli 800, Galossi bronzo

Record mondiale giovanile per il 16enne azzurro, argento al tedesco Maertens ROMA (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri scrive un'altra pagina di storia e conquista l'oro negli 800 metri stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. Il 27enne carpigiano si prende il successo in una finale comandata dall'inizio alla fine: tempo di 7'40"86 davanti al tedesco Lukas Maertens. Doppietta azzurra sul podio con il classe 2006 Lorenzo Galossi a conquistare il bronzo con il record mondiale giovanile in 7'43"37. "Aspettavo un momento del genere – ha dichiarato Paltrinieri – è la piscina più bella in cui abbia mai gareggiato e il pubblico in tribuna mi ha dato una carica incredibile. Vedevo Galossi con la coda dell'occhio, è un'emozione incredibile. Questi sono anni d'oro per il fondo e sono sempre gare tiratissime". "E' da questa mattina che mi aspettavo di salire sul podio con Greg – ha ammesso Galossi – è una medaglia internazionale a 16 anni con record mondiale junior quindi sono contento". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 13-Ago-22 20:10