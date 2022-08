Pilato d’oro agli Europei, Popovici da record nei 100 stile

Doppietta azzurra nei 100 rana con Lisa Angiolini, il rumeno migliora il primato mondiale ROMA (ITALPRESS) – Benedetta Pilato fa la storia e conquista la medaglia d'oro nei 100 metri rana agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. La classe 2005 di Taranto si mette al collo il metallo più pregiato precedendo la connazionale Lisa Angiolini (argento) in 1'05"97. Medaglia di bronzo per la lituana Ruta Meilutyte. "Io lo avevo detto che avremmo potuto fare una doppietta come i maschi, sono contenta, è stato bello. Il pubblico è spaziale", ha dichiarato la tarantina. "E' una rivincita su tante cose questa medaglia", ha sottolineato la Angiolini. Impresa storica per David Popovici, che conquista l'oro e abbassa il record del mondo nei 100 stile. Il classe 2004 nuota in 46"86 e batte il primato del brasiliano Cesar Cielo Filho (46"91) che durava da 13 anni. Secondo gradino del podio per l'ungherese Kristof Milak, davanti all'azzurro Alessandro Miressi che in 47"63 si aggiudica il bronzo. Sesto posto per Lorenzo Zazzeri. "E' bello battere il nuovo record mondiale, è un primato così importante da abbassare. Era una sfida complicata ma ce l'ho fatta. L'atmosfera mi ha aiutato molto, ci sono tanti rumeni in tribuna e questo mi fa piacere", ha dichiarato Popovici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 13-Ago-22 19:01