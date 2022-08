Tennis: Torneo Cincinnati. Berrettini e Sinner al via

Impegnati nelle qualificazioni tre azzurri: Fognini, Sonego e Musetti. CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Subito dopo il Masters 1000 Atp di Montreal comincia quello di Cincinnati. Al via nel tabellone principale due tennisti azzurri, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini. L'altoatesino, numero 10 del seeding è nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Rafael Nadal e affronterà al debutto un qualificato. Il romano, 12esimo favorito del seeding, sfiderà al debutto lo statunitense Francis Tiafoe. In qualificazioni, invece, a caccia di un posto nel main draw, altri tre italiani, in scena da questo pomeriggio, ovvero Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il ligure sfiderà il coreano Kwon, il piemontese affronterà l'australiano Millman, mentre il toscano se la vedrà contro il tedesco Altmaier. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-22 09:54