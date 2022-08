Tennis: Torneo Montreal. Evans e Carreno Busta in semifinale

Il britannico supera lo statunitense Paul, lo spagnolo piega Draper. MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Daniel Evans e Pablo Carreno Busta si sono qualificati per le semifinali del "National Bank Open", sesto torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 5.926.545 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Montreal, in Canada. Nei quarti di finale il britannico, numero 39 del ranking mondiale, ha sconfitto per 1-6 6-3 6-4 lo statunitense Tommy Paul, numero 34 Atp. Lo spagnolo, che nel torneo ha "giustiziato" prima Berrettini e poi Sinner, ha vinto la quarta partita di fila in due set, battendo col punteggio di 7-6 (4) 6-1 il britannico Jack Draper, proveniente dalle qualificazioni. Daniel Evans e Pablo Carreno Busta si sfideranno in semifinale. Dall'altra parte del tabellone il norvegese Casper Ruud e il polacco Casper Ruud. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-22 09:22