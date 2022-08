Tennis: Torneo Toronto. Karolina Pliskova e Haddad Maia in semifinale

La giocatrice della Repubblica Ceca batte la Zheng, la brasiliana supera la Bencic. TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Karolina Pliskova e Beatriz Haddad Maia sono approdate alle semifinali del "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.697.250 dollari in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. La tennista della Repubblica Ceca, numero 14 del ranking internazionale e del seeding, ha battuto la cinese Quinwen Zheng col punteggio di 4-6 6-4 6-4. La brasiliana, numero 24 del mondo, ha sconfitto invece la svizzera Belinda Bencic, numero 12 Wta e 12esima favorita del tabellone, per 2-6 6-3 6-3. Karolina Pliskova e Beatriz Haddad Maia si sfideranno in semifinale. Dall'altra parte del tabellone la statunitense Jessica Pegula e la rumena Simona Halep. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Ago-22 09:11