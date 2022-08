Argento per l’Italia nel Libero Combinato agli Europei di Roma

E'la medaglia numero 50 della nazionale di Sincro agli Europei ROMA (ITALPRESS) – Argento per l'Italia nel libero combinato agli Europei. Per le azzurre il punteggo è 92.6667 (27.7 per l'esecuzione, 37.0667 per l'impressione artistica, 27.9 per le difficoltà). E' la medaglia numero 50 della Nazionale di sincro nella storia degli Europei. L'Ucraina si incorona campione d'Europa con 95.2 (28.5, 38.0 e 28.7) e la Grecia è terza con 89.4 (26.8, 35.6 e 27.0). Insieme al capitano Gemma Galli, volteggiano Domiziana Cavanna e Linda Cerruti, Costanza Di Camillo e Costanza Ferro, Marta Iacoacci e la finalista di Miss Italia 2018 Marta Murro, Enrica Piccoli (la fortunatissima fidanzata del bicampione del mondo e tri campione d'Europa Giorgio Minisini), Federica Sala e Francesca Zunino. La coreografia è del trio Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina. L'esercizio nasce dalla passione per una serie televisiva che narra il grande amore del sultano Solimano, detto il Magnifico o il Legislatore, che ha segnato la storia dell'impero ottomano. Le famose lettere scritte alla schiava ucraina. Il sogno di un oriente fascinoso e sensuale denso di misteri e tragedie, tra gli intrighi e gli sfarzi dell'Harem Topkapi. foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 14-Ago-22 16:01