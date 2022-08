Calcio: Mls. Il Toronto vince 3-1 in casa, Insigne e Bernardeschi in gol

I due azzurri segnano le reti decisive nel successo contro i Portland Timbers ROMA (ITALPRESS) – Il Toronto vince ancora, batte in casa 3-1 i Portland Timbers e mette in fila la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime 4 gare. Ancora una volta a trascinare i canadesi sono gli italiani. Titolari Criscito, Insigne e Bernardeschi, gli ultimi due autori dei gol decisivi. Il Toronto passa in vantaggio al 41° con Osorio, gli ospiti pareggiano al 73° con Van Rankin, poi i due campioni d'Europa azzurri risolvono il match andando in gol al 79° (Insigne) e all'85° (Bernardeschi). Vince anche il Los Angeles FC (Charlotte travolto 5-0), capolista del gruppo Ovest e privo di Giorgio Chiellini con l'ex capitano della Juventus e della Nazionale che oggi festeggia il suo 38esimo compleanno e che ha ricevuto, tramite i social, gli auguri dal suo ex club, dalla Figc e da colleghi ed ex compagni. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 14-Ago-22 12:38