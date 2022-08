Calcio: Serie A. Sarri “Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi”

"Sembrava una partita stregata", dice il tecnico biancoceleste dopo la rimonta sul Bologna ROMA (ITALPRESS) – "Mi è piaciuto il clima che c'era dentro l'Olimpico e l'atteggiamento dei ragazzi. Sembrava una partita stregata con tutti gli episodi contro, poi siamo riusciti a rimetterla in piedi. Non è stata una partita semplice. Luis Alberto? L'ho visto bene. Avevamo bisogno di qualità e lui ha tenuto la posizione davanti alla difesa con abnegazione. Lazzari era partito condizionato, ma ora sta dimostrando di saper giocare nella linea a quattro". A dirlo è il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, al termine del match vinto 2-1 contro il Bologna, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. "In questo tipo di situazioni bisogna anche sapere improvvisare dal punto di vista tattico. I ragazzi sono stati bravi a restare in partita. Tutti insieme dobbiamo credere in una rimonta. Ho visto Cancellieri molto vivo, mentre Felipe Anderson e Zaccagni possono dare di più. La scorsa stagione ero soddisfatto della squadra, poi abbiamo dovuto cambiare qualcosa per l'età media che era alta, prendendo dei giovani. Più passa il tempo, più allenatore sente la squadra come sua", ha concluso l'allenatore toscano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 14-Ago-22 21:15