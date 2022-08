Europei Canottaggio, Soares argento nel Singolo Pesi Leggeri

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'Italia con Gabriel Soares, vice-campione europeo in carica, ha conquistato l'argento nella prima finale A di giornata (7.24.21) nel singolo pesi leggeri maschile. Confermato il risultato dello scorso anno per l'atleta della Marina Militare. Oro alla Grecia 7.21.84 e bronzo alla Svizzera (7.31.23). "Sono contento, è stata una gara molto dura per il vento contrario, che l'ha fatta durare più del previsto. Una finale pesante, con continui attacchi e cambi di ritmo, alla fine della quale è arrivato un argento che mi rende comunque felice – ha commentato Soares – Ho provato a contrastare il greco per l'oro, sono partito bene, ma non è bastato aveva una marcia in più. Adesso pensiamo al Mondiale, non so ancora su cosa mi concentrerò. L'obiettivo è ovviamente quello di lavorare bene per salire sul doppio, siamo in 5/6 compagni impegnati in questo obiettivo non semplice, perché Stefano e Pietro sono di un grande livello. Intanto mi godo questa medaglia, arrivata grazie alla Marina Militare e a tutto lo staff tecnico al nostro seguito". Foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 14-Ago-22 14:18